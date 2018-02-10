"Айлендерс" обыграл "Детройт", забросив четыре шайбы за одно большинство

"Айлендерс" на своем льду обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:6 ОТ). Команда из Нью-Йорка забросила четыре шайбы в большинстве, когда дисциплинарный штраф получил Тайлер Бертуцци.

В других встречах "Каролина" взял верх над "Ванкувером" (4:1), а "Рейнджерс" одолел "Калгари" (4:3).

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" - "Детройт" - 7:6 ОТ (0:3, 1:0, 5:3, 1:0)

Голы: Манта - 17 (Зеттерберг, Крунвалль), 2:13 - 0:1. Фрк - 10 (Бертуцци), 5:12 - 0:2. Зеттерберг - 7 (Нюквист, Грин), 14:40 - 0:3. Эберле - 19 (Барзал), 29:36 - 1:3. Нельсон - 12 (Хикки, Пелеч), 43:02 - 2:3. Хелм - 6 (Нильсен, Абделькадер), 47:42 - 2:4. Манта - 18 (бол., Крунвалль, Зеттерберг), 49:54 - 2:5. Нельсон - 13 (бол., Барзал), 54:34 - 3:5. Ли - 29 (бол., Барзал, Дж. Бэйли), 55:28 - 4:5. Ледди - 9 (бол., Таварес, Эберле), 56:39 - 5:5. Дж. Бэйли - 14 (бол., Таварес, Барзал), 58:11 - 6:5. Грин - 6 (Зеттерберг, Ларкин), 59:31 - 6:6. Нельсон - 14 (Барзал), 63:15 - 7:6.

Вратари: Грайсс (Галак, 49:54) - Мразек (58:48 - 59:31).

Штраф: 9 - 19.

Броски: 29 (8+3+16+2) - 39 (14+10+14+1).

Нью-Йорк. Barclays Center.

"Рейнджерс" - "Калгари" - 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Голы: Хэйс - 12 (бол., Дианджело, Деарне), 7:53 - 1:0. Кулак - 1 (Ферланд, Годро), 18:15 - 1:1. Грабнер - 22 (Миллер, Хэйс), 31:52 - 2:1. Лазар - 1 (Ломберг, Стэйджан), 32:37 - 2:2. Ткачак - 18 (бол., Д. Хэмилтон, Броди), 38:27 - 2:3. Нэш - 17 (Холден, Цуккарелло), 46:41 - 3:3. Зибанежад - 16 (бол., Миллер, Шей), 52:41 - 4:3.

Вратари: Павелец (Лундквист, 20:00) - Смит (58:14).

Штраф: 12 - 10.

Броски: 36 (20+8+8) - 38 (8+21+9).

Нью-Йорк. Madison Square Garden.

"Каролина" - "Ванкувер" - 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Голы: Песке - 2 (Стаал, Ахо), 0:14 - 1:0. Ди Джузеппе - 1 (Линдхольм, Хэнифин), 14:43 - 2:0. Ахо - 20 (Славин, Песке), 19:04 - 3:0. Дель Зотто - 4 (Бига, Берчи), 23:30 - 3:1. Уильямс - 10 (Скиннер), 47:27 - 4:1.

Вратари: Дарлинг - Маркстрем.

Штраф: 11 - 13.

Броски: 33 (10+9+14) - 22 (6+12+4).

Роли. PNC Arena.