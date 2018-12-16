"Айлендерс" обыграл "Детройт", "Монреаль" победил "Оттаву"

"Айлендерс" по буллитам обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3. Нападающий "Ред Уингз" Томас Ванек набрал 3 (1+2) очка.
"Монреаль" победил "Оттаву" - 5:2. Победная шайба на счету Ши Уэбера.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Айлендерс" - "Детройт" - 4:3 Б (1:2, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Нюквист - 9 (бол., Ларкин, Ванек), 5:03 - 0:1. Бовилье - 10 (Барзал, Бэйли), 11:05 - 1:1. Дэйли - 2 (Бертуцци, Ванек), 19:46 - 1:2. Барзал - 4 (бол., Ли, Ледди), 51:03 - 2:2. Сизикас - 8 (Клаттербак, Мартин), 53:56 - 3:2. Ванек - 4 (Атанасиу, Крунвалль), 58:57 - 3:3.
Победный буллит: Барзал.
Вратари: Грайсс - Бернье (58:03 - 58:18, 58:44 - 58:57).
Штраф: 2 - 12.
Броски: 48 (10+15+21+2) - 21 (5+6+4+6).
16 декабря. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.
"Монреаль" - "Оттава" - 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)
Голы: Пека - 3, 3:39 - 1:0. Уайт - 9 (Ткачак), 3:59 - 1:1. Бедкер - 5 (Стоун), 29:11 - 1:2. Котканиеми - 4 (Лехконен, Питри), 42:06 - 2:2. Уэбер - 4 (Э. Шоу, Дано), 50:06 - 3:2. Байрон - 7 (Котканиеми, Лехконен), 53:37 - 4:2. Друэн - 11 (п.в., Доми, Пека), 57:31 - 5:2.
Вратари: Прайс - Маккенна (57:24 - 57:31).
Штраф: 8 - 12.
Броски: 47 (12+16+19) - 18 (8+3+7).
16 декабря. Монреаль. Centre Bell.