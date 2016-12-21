"Айлендерс" обыграл "Бостон", Худобин пропустил три шайбы, Кулемин забил гол

"Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Бостон" со счетом 4:2. Одну из шайб в составе гостей забросил российский нападающий Николай Кулемин.

Российский вратарь "Бостона" Антон Худобин был заменен на Туукку Раска после третьей пропущенной шайбы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Айлендерс" - 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Голы: Ли - 11, 3:05 - 0:1. Хикки - 3 (Бэйли, Ли), 5:40 - 0:2. КУЛЕМИН - 4 (Бойчак), 26:18 - 0:3. Блид - 1 (Карло, ХУДОБИН), 43:04 - 1:3. Мур - 8 (Хара, Хэйс), 47:12 - 2:3. Ли - 12 (бол., Бэйли, Ледди), 53:02 - 2:4.

Вратари: Раск (ХУДОБИН, 26:18, 57:22 - 59:15) - Грайсс.

Штраф: 10 - 10.

Броски: 50 (14+13+23) - 29 (9+11+9).

Наши: - - Кулемин.

21 декабря. Бостон. TD Garden.