05:30 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Айлендерс" обыграл "Баффало"

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"Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Баффало" со счетом 5:1.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" - "Баффало" - 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Голы: Бовилье - 4 (Хэмоник, Принс), 12:05 - 1:0. Стром - 5 (Клаттербак, Зайденберг), 34:36 - 2:0. Таварес - 10 (бол., Стром, Бэйли), 39:21 - 3:0. Лэдд - 5 (Чимера, Хэмоник), 45:35 - 4:0. Де Хаан - 2 (Кин, Зайденберг), 52:34 - 5:0. Гиргенсонс - 3 (Богосян, Райнхарт), 58:57 - 5:1.

Вратари: Грайсс - Нильссон.

Штраф: 9 - 9.

Броски: 32 (7+16+9) - 29 (7+9+13).

Наши: Кулемин (14:31/2/1) - Куликов (19:48/3/-2).

24 декабря. Нью-Йорк. Barclays Center.

 

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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