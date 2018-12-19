"Айлендерс" обыграл "Аризону"

"Аризона" на своем льду проиграла "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда из Нью-Йорка одержала третью победу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Айлендерс" - 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Голы: Кемпе - 1 (Голигоски, Казинс), 9:14 - 1:0. Хо-Сэнг - 1 (Пулок, Филппула), 17:04 - 1:1. Нельсон - 11 (Эберле, Пулок), 23:38 - 1:2. Бовилье - 11 (Бэйли), 28:29 - 1:3.

Вратари: Кюмпер (57:16 - 57:37, 57:47) - Ленер.

Штраф: 9 - 11.

Броски: 36 (10+11+15) - 32 (14+13+5).

Наши: Любушкин (12.59/0/-1) - -.

19 декабря. Глендейл. Gila River Arena.