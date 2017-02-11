"Айлендерс" Кулемина в сухую проиграл "Оттаве"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Оттава" на своем льду обыграла "Айлендерс" – 3:0. По шайбе забросили Марк Стоун, Зак Смит и Жан-Габриэль Пажо. Российский форвард гостей Николай Кулемин провел на льду чуть больше 12 минут, заработав отрицательный показатель полезности "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" – "Айлендерс" – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Стоун – 20 (Карлссон), 4:10 – 1:0. Смит – 13 (Террис, Фанеф), 24:35 – 2:0. Пажо – 6 (Пайэтт), 27:12 – 3:0.

Вратари: Андерсон – Грайсс (57:25 – 58:00).

Штраф: 4 – 6.

Броски: 24 (12+5+7) – 33 (10+14+9).

Наши: – – Кулемин (12:11/2/-1).