"Айлендерс" Кулемина одолел "Калгари" в овертайме

"Айлендерс" нанес поражение "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1 в овертайме. Автором победного гола стал защитник ньюйоркцев Томас Хики.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" – "Калгари" – 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Таварес - 6 (Бэйли), 7:28 - 1:0. Монахэн - 6 (Верстиг, Энгелланд), 45:51 - 1:1. Хикки - 2 (Таварес, Принс), 61:53 - 2:1.

Вратари: Грайсс - Эллиотт.

Штраф: 2 - 8.

Броски: 27 (9+10+6+2) - 26 (4+11+11+0).

Наши: Кулемин (14:20/0/0) – -

Нью-Йорк. Barclays Center.