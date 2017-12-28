"Айлендерс" без Кулемина выиграл у "Баффало"

"Айлендерс" на своем льду обыграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий хозяев Николай Кулемин участия во встрече не принимал из-за травмы.

"Айлендерс" идет на 7-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, а "Баффало" - на последнем.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" - "Баффало" - 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Чимера - 2 (Клаттербак, Сизикас), 23:41 - 1:0. Гиргенсонс - 3 (Айкел, Сканделла), 29:43 - 1:1. Окпосо - 6 (Кейн), 51:33 - 1:2. Дж. Бэйли - 11 (Таварес), 58:51 - 2:2. Барзал - 13 (Дж. Бэйли, Таварес), 61:08 - 3:2.

Вратари: Галак (58:40 - 58:51) - Ленер.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 34 (14+12+7+1) - 37 (11+11+14+1).

28 декабря. Нью-Йорк. Barclays Center.