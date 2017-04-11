Айкел лишился двух миллионов долларов из-за игрока "Эдмонтона"

Нападающий "Баффало" Джек Айкел не получил бонус по итогам сезона в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает NBC. Хоккеист мог получить два миллиона долларов в случае, если он пойдет в топ-10 игроков по количеству очков в среднем за игру.

На счету Айкела 57 очков в 61 матче - 0,934 в среднем за игру, однако он смог занять лишь 11-е место. Причиной стал форвард "Эдмонтона" Леон Драйзайтль, набравший в последней игре 2 очка и получивший средний коэффициент - 0,939 очка за игру. Таким образом, Драйзайтль занял 10-е место в рейтинге. Напомним, что по контракту новичка Айкел получает 925 тысяч долларов, соглашение будет длиться еще один сезон.