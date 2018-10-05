"Автомобилист" рвется к рекорду СКА

"Автомобилист", обыграв в гостях "Амур" со счетом 5:2, продлил победную серию на старте регулярного чемпионата до 14 матчей. Дольше первого поражения в сезоне удавалось избежать только СКА под руководством Олега Знарка – 20 матчей.
Та серия является рекордной для КХЛ. Кроме питерских армейцев (у которых есть еще и 15-матчевая серия в сезоне-2016/17) дольше, чем "Авто" не проигрывали "Авангард"-2010/11 и "Йокерит"-2017/18. Результат финского клуба подопечные Андрея Мартемьянова могут повторить в воскресенье в Шанхае.
Отечественный рекорд принадлежит ЦСКА-1983/84, который выиграл 39 встреч со старта сезона и только весной уступил СКА – 1:3. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые длинные победные серии КХЛ
|
Сезон
|
Клуб
|
Главный тренер
|
Победы
|
В основное время
|
Шайбы
|
2017/18
|
СКА
|
Олег Знарок
|
20
|
17
|
92-25
|
2010/11
|
18
|
13
|
64-36
|
2017/18
|
15
|
14
|
52-16
|
2016/17
|
СКА
|
Олег Знарок
|
15
|
13
|
75-11
|
2018/19
|
14
|
12
|
52-20
|
2014/15
|
13
|
13
|
50-14
|
2015/16
|
13
|
12
|
39-12
|
2014/15
|
ЦСКА
|
13
|
9
|
62-21
|
2008/09
|
13
|
7
|
54-30