15:15 | Хоккей — НХЛ

"Автомобилист" рвется к рекорду СКА

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"Автомобилист", обыграв в гостях "Амур"  со счетом 5:2, продлил победную серию на старте регулярного чемпионата до 14 матчей. Дольше первого поражения в сезоне удавалось избежать только СКА под руководством Олега Знарка – 20 матчей.

Та серия является рекордной для КХЛ. Кроме питерских армейцев (у которых есть еще и 15-матчевая серия в сезоне-2016/17) дольше, чем "Авто" не проигрывали "Авангард"-2010/11 и "Йокерит"-2017/18. Результат финского клуба подопечные Андрея Мартемьянова могут повторить в воскресенье в Шанхае.

Отечественный рекорд принадлежит ЦСКА-1983/84, который выиграл 39 встреч со старта сезона и только весной уступил СКА – 1:3. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые длинные победные серии КХЛ

Сезон

Клуб

Главный тренер

Победы

В основное время

Шайбы

2017/18

СКА

Олег Знарок

20

17

92-25

2010/11

Авангард

Раймо Сумманен

18

13

64-36

2017/18

Йокерит

Юкка Ялонен

15

14

52-16

2016/17

СКА

Олег Знарок

15

13

75-11

2018/19

Автомобилист

Андрей Мартемьянов

14

12

52-20

2014/15

ЦСКА

Дмитрий Квартальнов

13

13

50-14

2015/16

Локомотив

Алексей Кудашов

13

12

39-12

2014/15

ЦСКА

Дмитрий Квартальнов

13

9

62-21

2008/09

Металлург Мг

Валерий Белоусов

13

7

54-30

 

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