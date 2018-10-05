"Автомобилист" рвется к рекорду СКА

"Автомобилист", обыграв в гостях "Амур" со счетом 5:2, продлил победную серию на старте регулярного чемпионата до 14 матчей. Дольше первого поражения в сезоне удавалось избежать только СКА под руководством Олега Знарка – 20 матчей.

Та серия является рекордной для КХЛ. Кроме питерских армейцев (у которых есть еще и 15-матчевая серия в сезоне-2016/17) дольше, чем "Авто" не проигрывали "Авангард"-2010/11 и "Йокерит"-2017/18. Результат финского клуба подопечные Андрея Мартемьянова могут повторить в воскресенье в Шанхае.

Отечественный рекорд принадлежит ЦСКА-1983/84, который выиграл 39 встреч со старта сезона и только весной уступил СКА – 1:3. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые длинные победные серии КХЛ