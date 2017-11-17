Аткинсон продлит контракт с "Коламбусом" на семь лет

Нападающий Кэм Аткинсон договорился с "Коламбусом" об условиях нового контракта, сообщает The Athletic. Ожидается, что с 28-летним хоккеистом будет подписано соглашение на 7 лет и 40 миллионов долларов.

За сезон форвард будет получать 5,75 миллиона долларов. Напомним, что 1 июля Аткинсон станет неограниченно свободным агентом. На данный момент он имеет зарплату в 4,5 миллиона долларов за сезон.

В этой "регулярке" он набрал 6 (4+2) очков в 15 встречах. За "Блю Джэкетс" он играет с 2011 года.