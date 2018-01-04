Атанасиу, Шарп и Ховард - звезды дня в НХЛ

Нападающий "Детройта" Андреас Атанасиу признан первой звездой дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. В матче с "Оттавой"​ (2:1 ОТ) он оформил дубль, забросив победную шайбу в овертайме через шесть секунд после его начала.

Второй звездой стал форвард "Чикаго" Патрик Шарп. Он забил победный гол в матче с "Рейнджерс" (5:2).

Третьей звездой признан вратарь "Детройта" Джимми Ховард, отразивший 33 броска из 34 в матче с "Оттавой" (2:1 ОТ).