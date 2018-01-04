Атанасиу повторил рекорд Сундина и Овечкина

Нападающий "Детройта" Андреас Атанасиу, забросив победную шайбу в овертаме матча против "Оттавы" (2:1 ОТ), повторил рекорд НХЛ по скорости гола в дополнительное время в регулярном чемпионате. Он отличился через шесть секунд после начала овертайма.

Ранее рекорд принадлежал шведскому нападающему "Торонто" Матсу Сундину (30 декабря 1995 года). Затем его также повторили нападающий "Нэшвилла" Дэвид Легуонд (9 марта 2006 года) и российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин (15 декабря 2006 года).