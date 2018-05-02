Астон-Риз получил сотрясение мозга и перелом челюсти

Нападающий "Питтсбурга" Зак Астон-Риз получил тяжелую травму в третьем матче четвертьфинала Кубка Стэнли против "Вашингтона" (3:4, 1-2 в серии). Как сообщил главный тренер "Пингвинз" Майк Салливан, у форварда сотрясение мозга и сломана челюсть. Во втором периоде он попал под хит нападающего соперника Тома Уилсона, после чего покинул лед. При этом судьи не увидели нарушения в действиях игрока "Вашингтона".

- Мы потеряли парня из-за очередного удара в голову, у него сотрясение мозга и сломанная челюсть, которую придется оперировать. Мы все-таки надеемся, что в какой-то момент лига что-то по этому поводу сделает, - цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.

Александр Овечкин: "Хит Уилсона? Это НХЛ, а не какая-то пивная лига, нужно поднимать голову"