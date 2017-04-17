Ассистентский хет-трик Малкина помог "Питтсбургу" одержать третью победу над "Коламбусом"

"Питтсбург" на выезде обыграл "Коламбус" в третьем матче 1/8 финала плей-офф НХЛ - 5:4 в овертайме. Победная шайба, а также хет-трик, на счету Джейка Гюнтцеля. Еще две шайбы в составе "Пингвинз" забросил Брайан Раст. На счету Евгения Малкина три результативные передачи. Вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 42 броска из 47.

После этого результата счет в серии стал 3:0 в пользу "Питтсбурга". Следующий матч снова пройдет на площадке "Блю Джэкетс" 19 апреля.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Третий матч

"Коламбус" - "Питтсбург" - 4:5 ОТ (3:1, 0:2, 1:1, 0:1)

Наши: - - Малкин (23:42/3/2).

Счет в серии: 0-3 (1:3, 1:4).