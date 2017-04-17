Ассистентский хет-трик Малкина помог "Питтсбургу" одержать третью победу над "Коламбусом"

"Питтсбург" на выезде обыграл "Коламбус" в третьем матче 1/8 финала плей-офф НХЛ - 5:4 в овертайме. Победная шайба, а также хет-трик, на счету Джейка Гюнтцеля. Еще две шайбы в составе "Пингвинз" забросил Брайан Раст. На счету Евгения Малкина три результативные передачи. Вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 42 броска из 47.
После этого результата счет в серии стал 3:0 в пользу "Питтсбурга". Следующий матч снова пройдет на площадке "Блю Джэкетс" 19 апреля.
НХЛ
Плей-офф
1/8 финала
Третий матч
"Коламбус" - "Питтсбург" - 4:5 ОТ (3:1, 0:2, 1:1, 0:1)
Наши: - - Малкин (23:42/3/2).
Счет в серии: 0-3 (1:3, 1:4).
maxcds
Дубина в ОТ, имея перед собой по сути пустые ворота, умудрился в маску цветку попасть. И так было понятно после первого матча по исходу этой серии, теперь еще понятнее.
04:48