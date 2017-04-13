05:20 | ХОККЕЙ — НХЛ

Ассистентский дубль Малкина помог "Питтсбургу" победить "Коламбус"

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"Питтсбург" нанес поражение "Коламбусу" в первом домашнем матче 1/8 финала плей-офф НХЛ со счетом 3:1. Форвард хозяев Евгений Малкин оформил ассистентский дубль. Для российского хоккеиста эта игра была первой после полученной 15 марта травмы. Первой звездой встречи признан голкипер "пингвинов" Марк-Андре Флери, отразивший 31 бросок из 32. Ворота "Блю Джэкетс" защищал Сергей Бобровский, сделавший 26 сэйвов и пропустивший три шайбы.

Следующий матч команды проведут в ночь на 15 апреля в 2.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Первый матч

"Питтсбург" – "Коламбус" – 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

Наши: Малкин (17:43/3/+1) – -

Счет в серии – 1-0

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Весёлый©

Монте-Кристо(Мститель) ___ Вот разберет золотая молодежь Онтарио твоего Сашуленьку на запчасти, будешь сидеть и плакать. Впрочем, тебе не привыкать после первого раунда.

06:47

Монте-Кристо(Мститель) .

Плакса опять спряталась за широкую спину Малкина. Опять за плаксу другие отдуваются. А все заслуги потом припишут плаксе. Схема накатанная.

06:30

fifa_guru

"Малыч, ну давай по старой схеме?", - слезно, стоя на коленях, упрашивал ...

05:59

ВеликийПашаБуре

Пипец, играют глыбы Мирового хоккея - СуперДжино, Стена Боб, хомяк Фил, беззубый "левыйконнсмайт" Сид, а Евроспорт 2 Монреаль-Рейнджерз показывают(((

05:47

HarryAngel

Бобр попал под кубковый каток "Бонино-Раст-Кессел". Жалко колумбус

05:44

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