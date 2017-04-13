Ассистентский дубль Малкина помог "Питтсбургу" победить "Коламбус"

"Питтсбург" нанес поражение "Коламбусу" в первом домашнем матче 1/8 финала плей-офф НХЛ со счетом 3:1. Форвард хозяев Евгений Малкин оформил ассистентский дубль. Для российского хоккеиста эта игра была первой после полученной 15 марта травмы. Первой звездой встречи признан голкипер "пингвинов" Марк-Андре Флери, отразивший 31 бросок из 32. Ворота "Блю Джэкетс" защищал Сергей Бобровский, сделавший 26 сэйвов и пропустивший три шайбы.
Следующий матч команды проведут в ночь на 15 апреля в 2.00 по московскому времени.
НХЛ
Плей-офф
1/8 финала
Первый матч
"Питтсбург" – "Коламбус" – 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)
Наши: Малкин (17:43/3/+1) – -
Счет в серии – 1-0
Весёлый©
Монте-Кристо(Мститель) ___ Вот разберет золотая молодежь Онтарио твоего Сашуленьку на запчасти, будешь сидеть и плакать. Впрочем, тебе не привыкать после первого раунда.
06:47
Монте-Кристо(Мститель) .
Плакса опять спряталась за широкую спину Малкина. Опять за плаксу другие отдуваются. А все заслуги потом припишут плаксе. Схема накатанная.
06:30
fifa_guru
"Малыч, ну давай по старой схеме?", - слезно, стоя на коленях, упрашивал ...
05:59
ВеликийПашаБуре
Пипец, играют глыбы Мирового хоккея - СуперДжино, Стена Боб, хомяк Фил, беззубый "левыйконнсмайт" Сид, а Евроспорт 2 Монреаль-Рейнджерз показывают(((
05:47
HarryAngel
Бобр попал под кубковый каток "Бонино-Раст-Кессел". Жалко колумбус
05:44