Ассистентский дубль Малкина помог "Питтсбургу" победить "Коламбус"

"Питтсбург" нанес поражение "Коламбусу" в первом домашнем матче 1/8 финала плей-офф НХЛ со счетом 3:1. Форвард хозяев Евгений Малкин оформил ассистентский дубль. Для российского хоккеиста эта игра была первой после полученной 15 марта травмы. Первой звездой встречи признан голкипер "пингвинов" Марк-Андре Флери, отразивший 31 бросок из 32. Ворота "Блю Джэкетс" защищал Сергей Бобровский, сделавший 26 сэйвов и пропустивший три шайбы.

Следующий матч команды проведут в ночь на 15 апреля в 2.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Первый матч

"Питтсбург" – "Коламбус" – 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

Наши: Малкин (17:43/3/+1) – -

Счет в серии – 1-0