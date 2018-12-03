Артемий Панарин: "Знарок избаловал мою собаку - кормил ее всем подряд"

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин в интервью "СЭ" заявил, что консультант штаба сборной России Олег Знарок избаловал его собаку, когда приезжал к нему в гости.

– Олег Знарок вернулся в сборную России. Когда он приезжал к вам в гости в Коламбус, он уже знал об этом, рассказывал?

– Нет, это для меня стало новостью, мы о работе с ним не говорили, так что я ничего не знал. Да и тогда он и сам не знал об этом назначении, насколько я понимаю.

– Вы рассказывали, что Знарок, когда гостил у вас, избаловал вашу собаку – Рыжего. Что он с ним делал?

– Кормил всем подряд. У меня-то строго все. А тут дедушка приехал … Дедушки – они все такие (улыбается). (Артем Веневцев)

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