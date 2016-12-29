Артемий Панарин: "Всех денег в мире не заработать"

Форвард "Чикаго" Артемий Панарин отметил, что его все устраивает в действующем клубе. Сегодня россиянин продлил контракт с командой до конца сезона-2018/19. Ранее сообщалось, что Панарин заработает по новому двухлетнему соглашению 12 миллионов долларов. Ранее агент хоккеиста Том Линн заявил, что его клиент подписал самый большой в истории НХЛ двухлетний контракт.

– Меня устраивает все как в команде, так и вокруг нее, – цитирует Chicago Sun-Times Панарина. – Всех денег мира все равно не заработать. Не сказать, что ранее я испытывал большое давление. Тем не менее, теперь оно возрастет, потому что я должен оправдать проявленное клубом доверие.

Хлебушка и зрелищ. Панарин продлил контракт с "Чикаго"