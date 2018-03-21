Артемий Панарин: "Вчера продлил контракт с Лундквистом по поводу голов в его ворота. Нелегальная сделка"

Российский форвард "Коламбуса" Артемий Панарин рассказал корреспонденту "СЭ" о хет-трике в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Рейнджерс" (5:3). В общей сложности в этом сезоне нападающий "Блю Джекетс" принял участие в 74 играх "регулярки", набрав 68 (25+43) очков.

- Во время одного из матчей против "Рейнджерс" в этом сезоне вы сказали, что у вас заключена сделка с Хенриком Лундквистом по поводу голов в его ворота, поэтому так часто ему забиваете. Сегодня вот опять - две шайбы ему забросили, а потом еще в пустые ворота.

- Контракт заканчивался с ним, вчера продлили. Только никому не говорите, если что, нелегальная сделка (улыбается). (Артем ВЕНЕВЦЕВ)

Полное интервью Панарина - читайте сегодня, 21 марта, на сайте "СЭ"