Артемий Панарин: "Валялся от смеха, когда Кит пел "Мурку"

Нападающий "Чикаго" Артемий Панарин отметил, что очень смеялся, когда Данкан Кит исполнял "Мурку". Однако, по словам россиянина, у канадца есть способности к русскому языку.

– Как вы заставили спеть "Мурку" вашего партнера, защитника "Чикаго" Данкана Кита?

– Спонтанно вышло. Он как-то запел русскую песню. Я ему предложил, чтобы он спел эту. Пришел к нему в номер с листком бумаги, по-английски ему написали, как произносить слова. Он их читал под музыку.

– На мой взгляд, у него очень неплохо получилось.

– Видно, у него мозг расположен к русскому языку. Все на лету схватывал. Молодец!

– Было видно, что вы немного подсмеивались.

– Это был не первый дубль. Первые несколько раз я буквально валялся от смеха. (Марат САФИН)