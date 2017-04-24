Артемий Панарин: "Валялся от смеха, когда Кит пел "Мурку"

Нападающий "Чикаго" Артемий Панарин отметил, что очень смеялся, когда Данкан Кит исполнял "Мурку". Однако, по словам россиянина, у канадца есть способности к русскому языку.
– Как вы заставили спеть "Мурку" вашего партнера, защитника "Чикаго" Данкана Кита?
– Спонтанно вышло. Он как-то запел русскую песню. Я ему предложил, чтобы он спел эту. Пришел к нему в номер с листком бумаги, по-английски ему написали, как произносить слова. Он их читал под музыку.
– На мой взгляд, у него очень неплохо получилось.
– Видно, у него мозг расположен к русскому языку. Все на лету схватывал. Молодец!
– Было видно, что вы немного подсмеивались.
– Это был не первый дубль. Первые несколько раз я буквально валялся от смеха. (Марат САФИН)
chipp
Марат стыдно мурку от гоп-стопа не отличать)
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