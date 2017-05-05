Артемий Панарин: "В "Вегасе" невозможно будет скопить"

Нападающий сборной России и "Чикаго" Артемий Панарин заявил, что для всей национальной команды переход Вадима Шипачева в "Вегас" стал сюрпризом. Сегодня Шипачев подписал двухлетний контракт с новичком НХЛ, в которому будет получать 4,5 миллиона долларов за сезон.

– Знарок сказал, что не ожидал, что Шипачев подпишется с "Вегасом". Насколько большим сюрпризом это стало для вас?

– (Улыбается) Да, мы сегодня проснулись, и они что-то там с Дадоновым ходят, шепчутся, знают уже, – сказал Панарин. – А я-то не знал. Поэтому был сюрприз. Вадик сказал мне с утра, я его поздравил. Рад за него очень, честно. Молодец.

– В "Вегасе" же невозможно будет играть в хоккей.

– Невозможно будет скопить.

– И это тоже. Все деньги проиграет в казино.

– Надо сразу договариваться, чтобы все деньги на карточку жены поступали.

– Вы же бывали в Лас-Вегасе, когда вам "Колдер трофи" вручали. Какие впечатления?

– На удивление: два раза я там был и ноль раз сыграл. Как-то подшофешечкой был все время. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Артемия Панарина