Артемий Панарин: "В прошлом сезоне у меня было два блок-шота. Больше, чем у Кейна"

Новичок "Коламбуса" Артемий Панарин с юмором отозвался об оборонительном стиле игры команды при главном тренере Джоне Торторелле, а также отметил, что его успех в хоккее стал возможен не только благодаря дедушке, но и всей семье.

– Волнуюсь ли я по поводу того, что Торторелла заставит меня отрабатывать в обороне? В прошлом сезоне у меня было два блок-шота. Больше, чем у Кейна, – отметил Панарин в интервью клубной пресс-службе.

– Как вы относитесь к вашему прозвищу "Хлебушек"?

– Мне нравится оно. Во-первых, это добрый ник-нейм. В России у нас считают, что хлеб всему голова. Дедушке нравится это прозвище больше всех.

- Что для тебя означает твой дедушка?

– Я его раньше выделял во многих интервью. Но хотел бы отметить всю семью. Дедушка возил меня на тренировки. Поэтому сейчас все знают о нем. Однако другие дедушка с бабушкой давали денег и также помогали. Каждый принес пользу. И сейчас все живут неплохо.