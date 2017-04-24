Артемий Панарин: "В плей-офф игра очень опасная. Понимаем, что наделали делов"

Нападающий "Чикаго" Артемий Панарин подвел итоги серии 1/8 финала Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" (0-4) и отметил, что нужно было сыграть гораздо лучше. По его словам, по ходу сезона у него были спады.

​– Мало кто ожидал, что "Чикаго" проиграет в первом раунде "Нэшвиллу", да еще и со счетом 0-4 в серии.

– Да уж. И мы сами не ожидали. Вся команда очень расстроена. Понимаем, что наделали делов.

– "Нэшвилл" действительно такая сильная команда?

– Видите, как бывает. В плей-офф игра очень опасная. Мы должны были сыграть гораздо лучше. Но счет – на табло. Говорить о том, что это слабая команда или слабее нас, поздно. Значит, они были сильнее. А слабые – мы.

– Судя по статистике, сезон у вас вышел вполне нормальным. Практически не хуже, чем предыдущий.

– Сезон-то нормальный, но хотелось бы избежать спадов, которые время от времени происходили. Думаю, у этого есть, скорее, не физические, а психологические причины. Будем работать! Готовиться более серьезно, чтобы не было вообще никаких спадов. Я на свои набранные очки смотрю не так, как остальные. И точно могу сказать, в какие моменты я играл хорошо, а в какие плохо. Где набрал очки по счастливой случайности, а где отдал все, но в тех моментах не повезло. (Марат САФИН)