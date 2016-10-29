Артемий Панарин: "В первых матчах сезона демонстрировал плохую игру"

Нападающий "Чикаго" Артемий Панарин в интервью официальному сайту НХЛ подчеркнул, что ему удалось повысить результативность благодаря усердной работе. По словам форварда, он не хочет опускаться ниже планки, установленной в минувшем сезоне.

- Пять очков за семь матчей - неплохой результат?

- Думал, что шесть (улыбается). Испортили мне настроение. Пас мне не записали, я его помню. У меня в голове шесть очков, а в статистике пять.

Если говорить о первых трех матчах, то об очках не могло быть и речи. Я демонстрировал плохую игру, но потом старался исправить это через работу. В прошлом году у меня был правильный настрой. Я выходил на каждую игру, не думая об очках. Плюс давление. Уже есть какая-то планка, установленная в прошлом сезоне. Сам начинаю нагонять жуть. Нужно расслабиться.

Я даже в интернет не захожу. В начале сезона посмотрел, там такое написано… Осталась ответственность пред самим собой. Нужно расслабиться и очки придут. Главное, чтобы побеждала команда.