Артемий Панарин: "В игре с "Нэшвиллом" будут провокации. Я готов к этому"

Нападающий "Чикаго" Артемий Панарин в преддверии первого матча серии плей-офф Кубка Стэнли против "Нэшвилла" (14 апреля в 3.00 по московскому времени) заявил, что чувствует нервозность сильнее, чем в прошлом сезоне. На счету 25-летнего россиянина 73 (31+42) очка в 82 матчах регулярки. Панарин играет за "Чикаго" второй сезон.

– Я нервничаю, наверное, немного больше, чем в прошлом сезоне, проводя свой первый плей-офф в НХЛ, – цитирует Chicago Sun-Times Панарина. – Но сейчас чувствую себя лучше, чем в первом сезоне. Знаю, чего ожидать от предстоящей игры. Встреча будет физически тяжелой, будут провокации. Я готов к этому.