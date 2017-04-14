Артемий Панарин: "В этом сезоне не получается играть стабильно"

Нападающий "Чикаго" Артемий Панарин подчеркнул, что команда довольна своим выступлением в регулярном чемпионате НХЛ. При этом российский форвард подчеркнул, что в минувшей регулярке ему не удалось показать стабильную игру.

– В принципе, сезон для команды складывается неплохо, – сказал Панарин в интервью официальному сайту НХЛ. – В целом, довольны больше, чем недовольны.

Что не получилось у меня в этом сезоне? Не получается играть стабильно – все время происходят спады и подъемы. Это психологически непросто.

Как изменился "Чикаго" после дедлайна? Взяли новых игроков. Насколько я знаю, в этом наша команда всегда отличалась успехом. Этот сезон не стал исключением.

Панарин заработал 1,275 миллиона долларов за 10-е место в списке бомбардиров регулярного чемпионата