12:17 | Хоккей — НХЛ

Артемий Панарин: "В "Чикаго" я был на вторых ролях, а хотелось большего"

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Форвард "Коламбуса" Артемий Панарин отметил, что вырос как игрок в нынешнем сезоне. По словам нападающего, в "Чикаго" ему не удавалось реализовать весь свой потенциал. 

- Я очень счастлив, что я здесь в "Коламбусе". Очень хорошая команда с отличной организацией, -  - приводит слова Панарина журналист Брайан Хеджер в своем Твиттере. -  Вырос ли я как игрок в этом сезоне? Надеюсь, на это. В "Чикаго" я всегда был на вторых ролях, а хотелось большего. Чаще владеть шайбой, больше получать передач.

На счету 26-летнего Панарина 82 (27+55) очка в 81 игре нынешнего регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он провел шесть встреч и заработал 7 (2+5) очков.

 

 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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maxcar31

Вырос вырос, тут даже без сомнений! Залечивай травму, ждем в следующем сезоне!

13:08

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