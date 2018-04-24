Артемий Панарин: "В "Чикаго" я был на вторых ролях, а хотелось большего"

Форвард "Коламбуса" Артемий Панарин отметил, что вырос как игрок в нынешнем сезоне. По словам нападающего, в "Чикаго" ему не удавалось реализовать весь свой потенциал.



- Я очень счастлив, что я здесь в "Коламбусе". Очень хорошая команда с отличной организацией, - - приводит слова Панарина журналист Брайан Хеджер в своем Твиттере. - Вырос ли я как игрок в этом сезоне? Надеюсь, на это. В "Чикаго" я всегда был на вторых ролях, а хотелось большего. Чаще владеть шайбой, больше получать передач.

На счету 26-летнего Панарина 82 (27+55) очка в 81 игре нынешнего регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он провел шесть встреч и заработал 7 (2+5) очков.