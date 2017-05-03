07:50 | ХОККЕЙ — НХЛ

Артемий Панарин: "У Шипачева и Дадонова может получиться в НХЛ, если они того захотят"

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Нападающий "Чикаго" Артемий Панарин отметил, что форварды СКА Вадим Шипачев и Евгений Дадонов могут закрепиться в НХЛ, если того захотят. У игроков закончились контракт с питерским клубом, а новые пока не подписаны.

- Все получится, если сильно этого хотеть, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Панарина. - А еще очень важно попасть в подходящую команду, к хорошему тренеру, чтобы он тебе доверял. От тренера, как мы знаем, зависит очень многое.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/six-nhl-players-in-team-russia/c-289227676

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