Артемий Панарин: "У Шипачева было мало времени показать себя"

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин сожалеет, что соотечественнику Вадиму Шипачеву дали не так много времени, чтобы проявить себя в "Вегасе". При этом форвард не сомневается, что у 30-летнего россиянина все будет хорошо.

– Что случилось с Вадимом Шипачевым в "Вегасе"? Почему у него не получилось? – вопрос Панарину.

– Печально, что так вышло, что ему не дали побольше времени. Мало времени было у него показать себя. Но главное в жизни, чтобы были счастливые дети и семья, а все остальное – ерунда. Тем более что сейчас он начнет в КХЛ нормально играть и все наладится. (Артем ВЕНЕВЦЕВ)

Напомним, что весной этого года Шипачев подписал с "Вегасом" контракт на два года на 9 миллионов долларов. В НХЛ нападающий провел всего три матча, отметившись одним голом. Затем его отправили в фарм-клуб, расположение которого форвард покинул самовольно, за что был дисквалифицирован. Ранее сообщалось, что Шипачев расторгнет контракт с клубом и вернется в Россию.

Полная версия интервью Артемия Панарина