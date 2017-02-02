Артемий Панарин: "У меня нет точного ответа о причинах безголевой серии"

Нападающий "Чикаго" Артемий Панарин не смог назвать причину его безголевой серии и предположил, что ей могла стать его однообразная игра в атаке. Российский форвард не забивал уже девять игр подряд, с 8 января.

- У меня нет точного ответа, - цитирует официальный сайт НХЛ Панарина. - Наверное, мне надо больше стараться, больше работать. У каждого спортсмена случаются спады по ходу сезона. Нужно уметь на это реагировать. Пока правильно отреагировать на это я не смог. Я набрал много очков благодаря броску с ходу из одной зоны. Всегда стараюсь оказаться в ней как можно быстрее и быть готовым. Наверное, это неправильно. Думаю, мне стоит изменить это. Иногда даже приятно переживать сложные периоды, потому что после них любая победа слаще на вкус.