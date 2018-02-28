Артемий Панарин: "У Бобровского получается шутить через раз, но я смеюсь, чтобы он не обижался"

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин рассказал, что стал больше общаться с одноклубником голкипером Сергеем Бобровским. Хоккеист отметил, что вратарь "Блю Джэкетс" открыт для общения не для всех.

– Мы сейчас много общаемся, – цитирует русская версия сайта НХЛ Панарина. – У нас даже более тесные отношения, чем в начале сезона. Сергей такой человек, не для всех открытый, скажем так. Но внутри он веселый парень. Даже пошутить может. Получается, правда, через раз, но я смеюсь, чтобы ему не обидно было.