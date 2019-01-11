Артемий Панарин: "Торторелла ругает за длинные смены"

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин поделился впечатлениями от работы с главным тренером Джоном Тортореллой. По словам форварда, у него только положительные эмоции.

– У него своеобразный стиль, но он молодец и в полном порядке, я считаю, потому что всегда держит команду в тонусе и всегда знает, когда сказать хорошие вещи, а когда плохие, – приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ. – Сразу видно, что это опытный тренер, поэтому только положительные эмоции, даже когда он на меня ругается. Ругается нечасто. За что ему отдельное спасибо, потому что все равно старается меня держать в тонусе. Он всегда говорит мне, что не хочет ломать мою игру. Дескать, играй, как играл, просто где-то здесь аккуратней, где-то там аккуратней. Но очень здорово. Мне это очень нравится. И мне это помогает.

Ругает ли за длинные смены? Ругает-ругает. Но чего делать, люблю я в хоккей играть. Иногда бывает, что так попадают смены. Иногда бывает, что жмем, жмем – думаю сейчас забьем, стараюсь что-то полезное сделать. Но, в общем, мне на это, как провинившемуся, сказать особо нечего.