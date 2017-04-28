Артемий Панарин: "Свой "Колдер Трофи" отдал бы Мэттьюсу"

Российский нападающий "Чикаго" Артемий Панарин отметил, что на получение приза лучшему новичку в этом сезоне больше всего подходит Остон Мэттьюс. Также на награду претендуют Зак Веренски и Патрик Лайне. В прошлом сезоне "Колдер Трофи" достался Панарину.

- Наверное, Мэттьюзу. Сезон показал, что он - большой молодец, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Панарина. - Набрал 69 (40+29) очков, а у Лайне - 64 (36+28). Как помню, у Патрика была травма. Видел момент, как ему в голову засадили - и получилось сотрясение мозга. Но вопрос вы задали сложный. Лайне - тоже очень хороший игрок. Давайте подержим интригу. Как в прошлом году все гадали в прессе: "Кому же дадут?" Я сидел на церемонии в холодном поту. А ответ мы узнаем в июне.