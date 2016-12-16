Артемий Панарин: "Сегодня был один из таких дней, когда заходит все"

Нападающий "Чикаго" Артемий Панарин рад, что ему удалось оформить дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Айлендерс" (5:4). Также российский хоккеист отметил работу тренеров.

- Рад, что удалось забить дважды, - цитирует пресс-служба лиги Панарина. - Бывают матчи, когда заходит все, и сегодня был один из таких дней. Считаю, что большая заслуга в наших успехах принадлежит тренерам. Они умеют грамотно использовать то, что у них есть. И даже когда команда сталкивается с кадровыми потерями, могут находить внутренние резервы.