Артемий Панарин: "Рейнджерс" – видимо, мои клиенты"

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин, который стал автором заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Рейнджерс" (3:5), не может объяснить, почему часто поражает ворота клуба из Нью-Йорка.

Форвард иронично отметил, что у него есть договор с голкипером Хенриком Лундквистом. В этой игре Панарин прервал безголевую серию, которая составляла десять встреч подряд.

– Первый гол в карьере в НХЛ, первый хет-трик в лиге, две шайбы в этом сезоне – все в ворота "Рейнджерс". Любимая команда? – вопрос Панарину.

– Не знаю, как так получается, честно. Некоторым командам много забиваю, некоторым – нет, а "Рейнджерс" – видимо, мои клиенты. Надеюсь, еще пару клиентов запишутся ко мне. У меня сделка с Хенриком Лундквистом – я ему только забиваю, спасибо ему большое.

– Завтра уже следующая игра – дома против "Нэшвилла". Как будете восстанавливаться?

– Да, времени мало. Сейчас растягиваюсь, чтобы мышцы восстановить, поедем в аэропорт, в самолете, может, посмотрю какой-то фильм, пойду спать и на этом все. (Артем ВЕНЕВЦЕВ)

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