Артемий Панарин: "Приятно, что в "Чикаго" тепло встретили"

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин в интервью "СЭ" отметил, что ему было приятно вернуться в Чикаго. Форвард отыграл два сезона за "Блэкхокс", а в субботу уступил своей бывшей команде с "Блю Джэкетс" (1:5).

- В субботу у вас был очень эмоциональный вечер в Чикаго - выход на лед на арене, где вы выступали два года.

- Да, было очень приятно, что болельщики "Блэкхокс" встретили тепло, хочу еще раз сказать им большое спасибо. Единственное, что плохо, - игра для "Коламбуса" закончилась неудачно.

- Вы говорили, что перед игрой удалось пообщаться с бывшими партнерами по звену - Артемом Анисимовым и Патриком Кейном. Видели послематчевое интервью американца, где он говорит о вас? Кейн расплакался.

- Правда? Нет, пока не видел, посмотрю. (Виктория БУЛАХОВА из Чикаго)

Полное интервью Артемия Панарина