Артемий Панарин: "Привез боксерские перчатки - решим с Бобровским по поводу номера 72"

Новичок "Коламбуса" Артемий Панарин выразил мнение, что сможет прибавить в составе нового клуба и раскрыться больше, чем в "Чикаго". В "Блю Джекетс" форвард перешел этим летом. По его словам, он уже пообщался с российским голкипером команды Сергеем Бобровским и не будет претендовать на получение его номера 72.

- В раздевалку могу принести улыбку. Надеюсь сделать побольше передач, забить больше голов, создать моменты для болельщиков, - сказал Панарин на пресс-конференции. - Постараюсь играть продуктивно и красиво, чтобы зрителям было интересно.

Я играл в "Чикаго" с мастеровитыми ребятами и многому научился. Для меня самое главное - быть психологически готовым к любым ситуациям. Стараюсь играть как умею, использовать сильные стороны.

Сперва я оказался не готов к обмену, но через день понял, что это шаг вперед, и я смогу в этой команде больше раскрыться, чем в "Чикаго".

В "Коламбусе" знаю Бобровского. Он сразу позвонил мне и сказал, что рад видеть меня в команде. Не думаю, что у меня возникнут проблемы с адаптацией. У меня был жизненный опыт - я с ранних лет не жил дома, так что с коммуникацией у меня проблем нет.

- У вас было с Сергеем обсуждение по поводу номера 72?

- Привез боксерские перчатки - будем решать (смеется). Да не было просто варианта - у человека две "Везины"...