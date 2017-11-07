Артемий Панарин: "При Бобровском можно чаще терять шайбу? Я это сказал, чтобы подвязаться к нему"

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин, в минувшем сезоне выступавший в "Чикаго", подчеркнул, что старается чаще общаться с командой. При этом форвард отметил, что поддерживает контакт и с соотечественниками, играющими в других клубах НХЛ.

– Какой у вас круг общения в Коламбусе? – вопрос Панарину.

– В основном с командой. Мой английский стал лучше (произносит эту фразу на английском и смеется), поэтому стараюсь побольше с ребятами общаться, чем в Чикаго, но и Серега Бобровский есть – все нормально.

– В одном из первых интервью после перехода в "Коламбус" вы сказали, что раз теперь в воротах Бобровский, можно и почаще шайбу на синей линии терять. Развязывает руки, что он на последнем рубеже?

– Нет, ни в коем случае не хочу так делать, просто решил подбодрить Серегу, подвязаться к нему (смеется).

– Перед матчем против "Тампы" вы выкладывали совместное фото с Никитой Кучеровым и Владиславом Наместниковым. С кем в Северной Америке больше всего поддерживаете связь?

– Да со всеми общаюсь. Выбираться так поговорить удается нечасто, потому что часто, когда попадаешь на команду с россиянами, либо у тебя, либо у них спаренные матчи, и встретиться можно только без всякого ужина. (Артем ВЕНЕВЦЕВ)

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