Артемий Панарин: "После слов Тортореллы постараюсь не расслабляться"

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин в интервью "СЭ" отметил, что ему приятна похвала от главного тренера команды Джона Тортореллы и постарается играть еще лучше. В этом сезоне он сделал три передачи в двух встречах.

– После одного из матчей Торторелла сказал: "В Панарине кроется больше, чем просто хорошая техника". И он отметил вашу игру в обороне.

– Мне друзья отправляли ссылку на это интервью, было очень приятно. Я в интернет редко захожу, чтобы что-то читать.

– А после игры в Чикаго Торторелла назвал тебя "главным составляющим головоломки "Коламбуса".

– Постараюсь не расслабляться после таких слов и играть еще лучше. (Виктория БУЛАХОВА из Чикаго)

Полное интервью Артемия Панарина