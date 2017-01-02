Артемий Панарин: "Отметил Новый год так, как будто мне уже лет 70"

Нападающий "Чикаго" Артемий Панарин в преддверии матча "Зимней классики" против "Сент-Луиса" объяснил, в чем причина неудачного выступления команды (четыре поражения в пяти последних играх), а также рассказал, как встретил Новый год. Сегодня стало известно, что НХЛ решила не переносить начало встречи. Игра состоится сегодня, начало – в 21.00 по московскому времени. Проведение игры оставалось под вопросом из-за погодных условий – в Сент-Луисе ожидаются дожди и гроза.

– Это все, потому что Темка Анисимов не забивает больше по три за игру – вот и проигрываем, – цитирует сайт НХЛ Панарина. – Пора ему уже просыпаться. А если серьезно, то ничего страшного, бывает. Ни одна команда не может весь сезон играть хорошо. И все время плохо – тоже не может. Так же, как и любой игрок в отдельности.

Нам Новый год пришлось встречать уже по американскому времени в Сент-Луисе. Постарались впитать в себя энергию праздника, хотя так, как в России, здесь это, конечно, сделать сложно. У нас это главный праздник года, а здесь все-таки больше празднуют Рождество. Мы сели русской компанией, посидели с семьями и друзьями, которые тоже сюда приехали. Но недолго: в 12:45 я уже спал. В общем, отметил так, как будто мне уже лет 70.