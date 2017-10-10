Артемий Панарин: "Общение на английском? Иногда делаю вид, что все понял"

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин в интервью "СЭ" отметил, что у него иногда возникают недопонимания с партнерами из-за его знания английского языка. Россиянин признался, что порой он лишь делает вид, что понимает одноклубников.

– Насколько хорошо вы знаете английский язык? Нет ли проблем в новом коллективе?

– Общаться легко, никакого дискомфорта я не испытываю. Ребята приняли хорошо, мне все нравится. Единственный момент – мне кажется, что они думают, что я намного больше понимаю по-английски, говорят быстро, так же, как друг с другом общаются. А мне надо простым языком: "ты", "мы", "пошли", "поехали".

– А вы каким-то образом объясняете, что надо чуть помедленнее, поспокойнее с вами разговаривать?

– Смотря, какая ситуация, иногда делаю вид, что все понял. (Виктория БУЛАХОВА из Чикаго)

Полное интервью Артемия Панарина