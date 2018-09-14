Артемий Панарин – о переговорах по контракту: "Сегодня – крайний срок"

Форвард "Коламбуса" Артемий Панарин заявил, что не планирует вести переговоры о продлении контракта после старта тренировочного лагеря. Напомним, что для 26-летнего россиянина этот сезон заключительный по действующему контракту.

– Мы вели переговоры все лето, замечательно общались, но сегодня уже 13-е число, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Панарина. – Это крайний срок. Сегодня начинается хоккей. Я целый год говорил руководству, что не знаю, что будет. Считаю, что таким образом оказал им услугу, рассказав все заранее, чтобы они смогли решить, как им лучше поступить.

Я хочу, чтобы люди поняли одну вещь. Не так часто у хоккеиста появляется шанс самому определить свое будущее. Поэтому мне нужно время на раздумье. Долгосрочный контракт рассчитан на длительный период в жизни спортсмена. Поэтому надо хорошенько подумать, чтобы принять правильное решение. Сейчас я играю в хоккей здесь. И думаю только о том, как буду играть, как мне лучше подготовиться к сезону. У меня нет проблем с Коламбусом. Мне нравится здесь. Здесь все замечательно. Я надеюсь, что болельщики по-прежнему будут поддерживать нас.

Панарин выступает за "Коламбус" с 2017 года. В прошлом сезоне он установил личный и клубный бомбардирский рекорды, набрав 82 (27+55) очка в 81 встрече.