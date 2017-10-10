Артемий Панарин - о домашнем отдыхе: "Поел, на диване булки развалил, отдыхаешь"

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин в интервью "СЭ" отметил, что ему не нравится ходить в рестораны, так как приходится слишком долго ждать. Хоккеист сторонник домашнего отдыха и дневных прогулок.

– Анисимов, который раньше выступал за "Коламбус", давал рекомендации, куда сходить?

– Нет, да и зачем? Мы здесь сами все найдем, интернет же есть. Да и во время сезона это не особо нужно – постоянно матчи, некогда на такое время тратить. Игры через день – иногда получается поужинать или пообедать дома. А рестораны – я не отношусь к ним так, как семейные люди, которые выбираются в ресторан на праздник или выходной всей семьей, чтобы хорошо провести вечер, покушать или вина попить.

Для меня рестораны – это скорее возможность зарядиться энергией, а затем пойти спать готовиться к следующей игре. Часто наоборот – не хочется куда-то идти и тратить время. Пока добрался до ресторана, меню попросил, официант вспомнил про тебя через десять минут, потом счета ждешь еще. А дома все просто: поел, на диване булки развалил, отдыхаешь. Тут кому как – некоторым нравится посидеть развеяться. А мне не так: лучше днем погулять, а вечерком засесть в свою хижину. (Виктория БУЛАХОВА из Чикаго)

Полное интервью Артемия Панарина