Артемий Панарин - о 600-й шайбе Овечкина: "Мне придется лет до 80 играть, чтобы добиться того же"

Форвард "Коламбуса" Артемий Панарин поздравил нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина с 600-й заброшенной шайбой в НХЛ. Как пошутил 27-летний россиянин, он достигнет подобной отметки к 80 годам.

– Это просто неимоверное событие, – передает сайт НХЛ слова Панарина. – Я не понимаю, как можно забивать так много голов на протяжении столь длительного времени. У меня нет ответа на вопрос, как такое возможно. Я рад за него и уважаю его за эти голы. Мне до этого далеко. Мне придется лет до 80 играть, чтобы добиться того же.