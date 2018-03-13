Артемий Панарин - о 600-й шайбе Овечкина: "Мне придется лет до 80 играть, чтобы добиться того же"

Форвард "Коламбуса" Артемий Панарин поздравил нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина с 600-й заброшенной шайбой в НХЛ. Как пошутил 27-летний россиянин, он достигнет подобной отметки к 80 годам.
– Это просто неимоверное событие, – передает сайт НХЛ слова Панарина. – Я не понимаю, как можно забивать так много голов на протяжении столь длительного времени. У меня нет ответа на вопрос, как такое возможно. Я рад за него и уважаю его за эти голы. Мне до этого далеко. Мне придется лет до 80 играть, чтобы добиться того же.
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https://www.nhl.com/ru/news/russian-stars-and-legend-ovechkin-600-goal-testimonial/c-296432830?tid=296636972
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