Артемий Панарин: "Неуверенный старт в НХЛ? На Кубке мира немножко потерял уверенность"

Лучший новичок прошлого сезона НХЛ, нападающий "Чикаго" Артемий Панарин подчеркнул в интервью "СЭ", что не самое удачное начало этого сезона связано с потерей уверенности после Кубка мира. По словам форварда, он боялся брать игру на себя.

– С чем связываете свой личный старт, выдавшийся не самым уверенным?

– Зато Анисимов начал нормально. А я вот не всегда ровно выступаю. Последние пару игр тоже не слишком удачно провел. Был нормальный отрезок, когда очки набирал и играл неплохо. Но спады есть. Немножко потерял уверенность на Кубке мира, было тяжело в том плане, что боялся брать игру на себя. Моя игра – с шайбой. Какие-то интересные, хитрые ходы придумывать. А я этого не делал. Вот и показывал плохую игру. (Марат САФИН)

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