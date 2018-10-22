Артемий Панарин: "Неплохо играли с "Чикаго", но не реализовали свои моменты"

Форвард "Коламбуса" Артемий Панарин - о матче с "Чикаго" (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
– На днях "Коламбус" проиграл "Чикаго" (1:4), вы заработали показатель полезности "минус четыре". Что случилось?
– Играли неплохо, не реализовали свои моменты. Ничего страшного, идем дальше. Еще 75 матчей в запасе, так что все нормально. Конечно, на "Чикаго" был дополнительный настрой. Эмоций много, жалко, что не удалось победить. Но в целом чувствую себя шикарно, подготовился к сезону неплохо, физическое состояние хорошее.
– Что случилось на раскатке, когда вы остались вдвоем на льду вместе с Патриком Кейном? Он ждал, чтобы вы ушли?
– Если честно, на это я внимания не обращал, но, по-моему, в "Чикаго" я уходил перед ним – видимо, он последним любит это делать. Успели минут десять поговорить за день до матча. Было приятно его увидеть. (Артем Веневцев)
Полная версия интервью - здесь.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/eksklyuzivnoe-intervyu-s-napadayuschim-kolambusa-artemiem-panarina-pro-novyy-kontrakt-kokorina-mamaeva-habiba-i-znarka-panarin-i-alisa-znarok-1470575/