Уличная атлетика при поддержке Datsun
01:15 | Хоккей — НХЛ

Артемий Панарин: "Не думаю, что есть разница между 1:10 и 1:5"


Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин в интервью "СЭ" отметил, что после поражения от "Чикаго" (1:5) испытал такие же эмоции, как игроки "Питтсбурга" после проигрыша "Блэкхокс" (1:10). По его словам, разница в счете не имеет значения для хоккеистов.

- "Коламбус" уступил "Блэкхокс" 1:5, а двумя днями ранее в Чикаго "разорвали" действующего чемпиона - "Питтсбург" - со счетом 1:10. Вы когда-нибудь проигрывали в своей карьере с таким крупным счетом?

- Вполне возможно, но честно - точно не помню. Не думаю, что есть большая разница между 1:5 и 1:10, и вряд ли намного отличались мои эмоции и игроков "Питтсбурга". Наше поражение - тоже крупное. Лишь тот хоккей, который ты показал, имеет значение Если ты уступил в одну шайбу, бился, попал в восемь штанг, судья давал непонятные удаления, сопернику повезло, а ты все сделал для победы - ты не расстроишься, ведь команда выглядела достойно.

- Есть ли отличия новых партнеров по тройке - шведа Александра Веннберга и американца Кэма Аткинсона - от Анисимова и Кейна?

- С Веннбергом и Аткинсоном тоже стараемся играть в умный хоккей. У нас нет четкого разделения, чтобы кто-то был разыгрывающим, кто-то завершал атаки, у всех примерно одинаковые обязанности. Каждый может и забить, и пас отдать. Стараемся общаться вне льда, поддерживать друг друга, чтобы лучше понимать партнера во время игры. (Виктория БУЛАХОВА из Чикаго)

Полное интервью Артемия Панарина

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий