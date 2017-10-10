Артемий Панарин: "Не думаю, что есть разница между 1:10 и 1:5"

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин в интервью "СЭ" отметил, что после поражения от "Чикаго" (1:5) испытал такие же эмоции, как игроки "Питтсбурга" после проигрыша "Блэкхокс" (1:10). По его словам, разница в счете не имеет значения для хоккеистов.

- "Коламбус" уступил "Блэкхокс" 1:5, а двумя днями ранее в Чикаго "разорвали" действующего чемпиона - "Питтсбург" - со счетом 1:10. Вы когда-нибудь проигрывали в своей карьере с таким крупным счетом?

- Вполне возможно, но честно - точно не помню. Не думаю, что есть большая разница между 1:5 и 1:10, и вряд ли намного отличались мои эмоции и игроков "Питтсбурга". Наше поражение - тоже крупное. Лишь тот хоккей, который ты показал, имеет значение Если ты уступил в одну шайбу, бился, попал в восемь штанг, судья давал непонятные удаления, сопернику повезло, а ты все сделал для победы - ты не расстроишься, ведь команда выглядела достойно.

- Есть ли отличия новых партнеров по тройке - шведа Александра Веннберга и американца Кэма Аткинсона - от Анисимова и Кейна?

- С Веннбергом и Аткинсоном тоже стараемся играть в умный хоккей. У нас нет четкого разделения, чтобы кто-то был разыгрывающим, кто-то завершал атаки, у всех примерно одинаковые обязанности. Каждый может и забить, и пас отдать. Стараемся общаться вне льда, поддерживать друг друга, чтобы лучше понимать партнера во время игры. (Виктория БУЛАХОВА из Чикаго)

Полное интервью Артемия Панарина