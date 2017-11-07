Артемий Панарин: "Не будет риска – не случится голов ни в свои, ни в чужие ворота"

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин, который стал автором заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Рейнджерс" (3:5), разочарован поражением. В этой игре форвард прервал безголевую серию, которая составляла десять встреч подряд.

Напомним, что в третьем периоде Панарин, Зак Дэлпи и защитник Дэвид Савар получили удаления. Клуб из Нью-Йорка реализовал три большинства.

– Сегодня "Коламбус" вел в счете 2:0, но не смог удержать преимущество, – вопрос Панарину.

– Да, мы играли неплохо до середины матча, но нас подкосили удаления. И нереализованные моменты – было много шансов, выходов "три в два", но мы не смогли забить. Не получилось решить – поэтому за нас все решили.

– "Коламбус" не грубая команда, а сегодня столько удалений…

– Во многих моментах не повезло, взять мое удаление – просто клюшка застряла вверху, я даже не боролся толком, но она неудачно легла на соперника.

– Зато вам удалось прервать десятиматчевую безголевую серию.

– Я и в начале игры ощущал себя неплохо, а уж когда забил гол, стал чувствовать себя вдвойне хорошо, вернулась уверенность в себе. Конечно, обидно, что реализовали большинство после моего удаления, что-то еще не получилось в паре других моментов. Но это хоккей, не ошибаться нереально, приходится рисковать, чтобы забрасывать шайбы и приносить команде пользу. Не будет этого риска – не случится голов ни в свои, ни в чужие ворота. (Артем ВЕНЕВЦЕВ)

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