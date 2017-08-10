Артемий Панарин: "Может быть, НХЛ разрешит нам с Бобровским брать 72-й номер по очереди?"

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин с иронией отнесся к тому, что он не может выступать за команду под 72-м номером, который занят его соотечественником Сергеем Бобровским. Форвард в шутку предположил, что НХЛ разрешит им выходить на лед по очереди с этим числом на спине. Напомним, что в составе "Блю Джэкетс" Панарин будет играть под 9-м номером.

- А может, нам НХЛ разрешит через игру брать номер по очереди? Я даже не спрашивал у Сергея, можно ли мне выступать под 72-м, - приводит Nhl.com/ru слова Панарина. - Понятно, что человек меня старше. Давно играет в НХЛ. И вообще вратарь с двумя "Везинами". У меня ноль шансов!

Поэтому я просто взял девятку, сложив семь и два. Помню, как-то в сборной выступал под этим номером. И вообще люблю, как он выглядит. Я не такой суеверный. Выбираю числа, которые нравятся.