Артемий Панарин: "Многие думают, что я не дерусь, потому что боюсь – это не так"

Лучший новичок прошлого сезона НХЛ, нападающий "Чикаго" Артемий Панарин дал интервью "СЭ". Форвард объяснил, почему старается избегать драк на льду.

– У вас неплохо получалось и в недавнем матче с "Сент-Луисом", где вы сделали "хет-трик Горди Хоу": забили гол, отдали голевой пас и поучаствовали в драке. Что у вас произошло со Скотти Апшоллом?

– Эмоции захлестнули. Он предложил мне подраться, и мы подрались.

– Не думали о том, что вам может не хватить опыта?

– Даже не успел. Да и не стоит об этом думать. Мало ли кто кого опытнее. Многие просто думают, что такие игроки, как я, не дерутся, потому что они боятся. На самом деле, конечно, это не так. Просто это не очень умно – тратить силы на использование своих не самых лучших качеств в таких моментах. Лучше уж играть в хоккей, приносить пользу команде, чем драться и исключать себя из игры, да еще и с риском получения травмы. В большинстве случаев думаешь головой и понимаешь, что это не нужно делать. Но иногда приходится, как, например, в этом эпизоде. (Марат САФИН)

Полностью интервью Панарина